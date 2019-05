Sports

Midway Middle School Fall Short to Oliver Springs, 7-3

Oliver Springs scored five runs in the fifth inning driven by an error on a ball put in play by Key and Green, a single by Murray, and a fielder’s choice by Brown.

Armstrong got the start for Oliver Springs. He went five innings, allowing three runs on four hits and striking out six.

Tucker Proffitt toed the rubber for Midway Middle School. He lasted four innings, allowing four hits and five runs while striking out five. Aaron Fink threw one inning in relief.

Brennan Reed led Midway with two hits in two at bats.

Armstrong went 2-for-4 at the plate to lead Oliver Springs in hits.

1 2 3 4 5 6 7 R H E OLVR 0 1 1 0 5 X X 7 5 0 MDWY 0 0 1 0 2 X X 3 4 7

Oliver Springs

BATTING AB R H RBI BB SO A. 4 0 0 0 0 1 G. 4 1 1 0 0 2 A. 4 1 2 0 0 0 R. 3 1 0 0 0 1 K. 3 2 1 1 0 0 M. 1 1 1 1 2 0 S. 2 0 0 0 1 1 L. 1 0 0 0 2 0 B. 1 1 0 2 1 0 23 7 5 4 6 5

TB: M., K., A. 2, G.

LOB: L. 3, S. 2, A. 4, B. 2, R. 2, K., A. 2, G. 2

SB: A., A.

PITCHING IP H R ER BB SO HR A. 5.0 4 3 3 3 6 0 5.0 4 3 3 3 6 0

TS-#P: A. 41-70

GO-FO: A. 2-4

FPS-BF: A. 11-22

Midway Middle School

BATTING AB R H RBI BB SO Brennan R. 2 0 2 3 1 0 Coleman E. 3 0 0 0 0 2 Tucker P. 3 0 0 0 0 0 Evan L. 3 0 1 0 0 0 Tyler B. 2 0 0 0 0 2 Aaron F. 2 0 0 0 0 0 Holt O. 2 1 1 0 0 1 Isiah S. 1 1 0 0 0 1 Caiden B. 0 0 0 0 2 0 18 3 4 3 3 6

2B: Brennan R., Holt O.

TB: Brennan R. 3, Evan L., Holt O. 2

LOB: Coleman E. 5, Aaron F., Evan L. 2, Tucker P. 3, Holt O.

SB: Brennan R.

PITCHING IP H R ER BB SO HR Tucker P. 4.0 4 5 2 5 5 0 Aaron F. 1.0 1 2 0 1 0 0 5.0 5 7 2 6 5 0

TS-#P: Aaron F. 18-30, Tucker P. 41-76

GO-FO: Aaron F. 1-1, Tucker P. 2-1

FPS-BF: Aaron F. 3-7, Tucker P. 13-23

