Midway Middle Has Two Pitchers Work Together In No-Hitter to Defeat Scott County on Friday

Midway Middle two pitchers didn’t allow a single hit, as The Greenwave defeated Scott County 10-0 on Friday.

Midway secured the victory thanks to six runs in the second inning. Holt Owens, Tucker Proffitt, Evan Lemons, Aaron Fink, and Tyler Bentley powered the big inning with RBIs.

Lemons led things off on the mound for Midway Middle. He went four innings, allowing zero runs on zero hits, striking out four and walking one.

Bates was on the hill for Scott County. He lasted two innings, allowing nine hits and eight runs while striking out one. Boles, Lewallen, and Frazier each contributed in relief for Scott County.

Midway Middle racked up 12 hits on the day. Proffitt and Fink each collected three hits to lead Midway Middle School.

1 2 3 4 5 6 7 R H E SCTT 0 0 0 0 0 X X 0 0 2 MDWY 1 6 1 2 X X X 10 12 2

Scott County

BATTING AB R H RBI BB SO B. 3 0 0 0 0 1 B. 2 0 0 0 0 0 F. 1 0 0 0 1 0 C. 0 0 0 0 0 0 T. 2 0 0 0 0 1 L. 2 0 0 0 0 0 R. 1 0 0 0 0 1 W. 2 0 0 0 0 1 K. 1 0 0 0 0 0 K. 0 0 0 0 1 0 T. 1 0 0 0 0 1 T. 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 3 5

LOB: L., B., B. 3, T.

SB: F. 2

PITCHING IP H R ER BB SO HR B. 2.0 9 8 7 2 1 0 F. 0.1 0 0 0 1 0 0 B. 1.0 1 2 2 1 0 0 L. 0.2 2 0 0 0 0 0 4.0 12 10 8 4 1 0

TS-#P: L. 6-10, B. 43-65, B. 8-17, F. 6-17

GO-FO: L., B. 1-2, B. 1-1, F. 1-0

FPS-BF: L. 4-5, B. 11-18, B. 1-5, F. 2-4

Midway Middle School

BATTING AB R H RBI BB SO Brennan R. 3 1 0 0 1 0 Coleman E. 3 2 1 1 1 0 Tucker P. 4 1 3 2 0 0 Evan L. 2 0 1 2 0 0 Aaron F. 4 0 3 2 0 0 Caiden B. 3 0 0 0 0 0 Tyler B. 2 2 2 2 0 0 Isiah S. 3 1 1 0 0 1 Holt O. 1 2 1 1 1 0 Riley P. 0 1 0 0 1 0 Brayden D. – – – – – – Peyton S. – – – – – – Tanner C. – – – – – – 25 10 12 10 4 1

2B: Tyler B., Holt O.

TB: Tyler B. 3, Coleman E., Aaron F. 3, Evan L., Isiah S., Tucker P. 3, Holt O. 2

LOB: Coleman E. 2, Aaron F. 2, Brennan R. 4, Caiden B. 8, Evan L. 2, Isiah S. 4, Tucker P.

PITCHING IP H R ER BB SO HR Evan L. 4.0 0 0 0 1 4 0 Caiden B. 1.0 0 0 0 2 1 0 5.0 0 0 0 3 5 0

TS-#P: Caiden B. 10-23, Evan L. 29-48

GO-FO: Caiden B. 0-1, Evan L. 7-0

FPS-BF: Caiden B. 2-5, Evan L. 8-14

