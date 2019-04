Sports

The Lady Mavs blast Campbell County, 17-2 in Game 2 of DH

The Lady Mavs poured it on today scoring 6 in the first behind a 3-run blast by Leah Freeman. As Anderson County routed Campbell County 17-2 on Thursday evening.

Reese Simpson picked up the win, pitching 3 innings, giving up 4 hits, 1 run, 4 strikeouts and 1 walk.

Browning took the loss for Campbell County.

1 2 3 4 5 6 7 R H E CMPB 0 1 1 X X X X 2 4 7 ANDR 6 7 4 X X X X 17 11 1

Campbell County

BATTING AB R H RBI BB SO #20 2 1 1 0 0 0 #19 2 0 0 0 0 1 Shanks 2 0 1 1 0 0 Browning 1 1 1 0 1 0 #11 2 0 1 0 0 1 Rutherford 1 0 0 0 0 1 #1 1 0 0 0 0 0 #00 1 0 0 0 0 0 #10 1 0 0 0 0 1 13 2 4 1 1 4

2B: Shanks

TB: Shanks 2, Browning, #11, #20

LOB: #1, #19, #10 3, #11, #00, Rutherford

PITCHING IP H R ER BB SO HR Browning 1.2 7 13 10 7 0 1 Rutherford 1.0 4 4 1 1 1 0 2.2 11 17 11 8 1 1

L: Browning

TS-#P: Browning 34-76, Rutherford 20-28

GO-FO: Browning 2-1, Rutherford 0-2

FPS-BF: Browning 13-23, Rutherford 8-10

Anderson County

BATTING AB R H RBI BB SO Jada Reeves 0 2 0 1 2 0 Lea Elkins 1 0 0 0 0 1 Mallorie Overton 2 2 2 3 0 0 Hannah Hooks 1 1 0 0 0 0 Emilee Fowler 3 3 2 2 1 0 Hannah Bruce 2 0 0 0 1 0 Hannah Freeman 1 0 0 0 0 0 Leah Freeman 1 2 1 4 2 0 Aundria Long 4 1 2 2 0 0 Abbie Buswell 2 2 0 0 1 0 Jade Richards 3 2 2 1 0 0 MaKenzie Jones 2 2 2 1 1 0 Reese Simpson – – – – – – 22 17 11 14 8 1

2B: Emilee Fowler, Aundria Long, Mallorie Overton

HR: Leah Freeman

TB: Leah Freeman 4, Emilee Fowler 3, MaKenzie Jones 2, Aundria Long 3, Mallorie Overton 3, Jade Richards 2

LOB: Hannah Bruce 2, Abbie Buswell 4, Hannah Hooks 2, Lea Elkins, Emilee Fowler 2, Hannah Freeman 2, Aundria Long 2, Jade Richards 2

SB: MaKenzie Jones, Jada Reeves

PITCHING IP H R ER BB SO HR Reese Simpson 3.0 4 2 1 1 4 0 3.0 4 2 1 1 4 0

W: Reese Simpson

TS-#P: Reese Simpson 27-41

GO-FO: Reese Simpson 2-2

FPS-BF: Reese Simpson 9-14

